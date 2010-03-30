Сергей Кабанов - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Кабанов
|Команда
|Выбор-Курбатово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Кабанов
|Команда
|Выбор-Курбатово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волгарь-Газпром
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2010
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|6:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|06.07.2010
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|21.05.2010
|1' -46'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:3
|Мордовия (Саранск)
|13.05.2010
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|02.05.2010
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|3:0
|Динамо Бр (Брянск)
|29.04.2010
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|21.04.2010
|Был в запасе
|Петротрест (Сочи)
|1:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|18.04.2010
|89' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.04.2010
|Был в запасе
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|30.03.2010
|1' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|3:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|27.03.2010
|1' -83'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)