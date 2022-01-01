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Ondřej Ševčík
Статистика
Ondřej Ševčík - статистика
Завершил карьеру
#19 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
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0
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