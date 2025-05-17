Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Derick Poloni - статистика

Завершил карьеру
#31 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
23
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
87' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
1' - 71'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
1' - 60'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
1' - 90'
48'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
0 : 0
07.04.2025
Каза Пиа
1' - 81'
72'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 2
02.04.2025
Фаренсе
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
0 : 1
15.03.2025
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
2 : 2
08.03.2025
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
2 : 2
23.02.2025
Фаренсе
1' - 72'
44'
42'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фаренсе
0 : 1
16.02.2025
Порту
81' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
3 : 1
02.02.2025
Фаренсе
1' - 53'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 2
25.01.2025
Риу Аве
46' - 90'
72'
Португалия. Примейра, 18 тур
Морейренcе
0 : 0
19.01.2025
Фаренсе
83' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
80' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
2 : 2
29.12.2024
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
90' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
1' - 79'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
1' - 84'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
1' - 57'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
1' - 84'
51'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+