Карло Каменар - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Каменар
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Карло
|Фамилия
|Каменар
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|1' -72'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|28.07.2022
|1' -66'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|19.07.2022
|1' -90'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)
|68'