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    Карло Каменар - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Карло
    Фамилия Каменар
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1994 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зриньски 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 Был в запасе Слован (Братислава) 3:1
    (6:5)п    		 Зриньски (Мостар)
    18.08.2022 1' -72' Зриньски (Мостар) 1:0 Слован (Братислава)
    11.08.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 1:1 Зриньски (Мостар)
    04.08.2022 Был в запасе Зриньски (Мостар) 1:0 Тобол (Костанай)
    28.07.2022 1' -66' Зриньски (Мостар) 3:2 Тирана (Тирана)
    19.07.2022 1' -90' Тирана (Тирана) 0:1 Зриньски (Мостар)
    68'
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