Игор Савич - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 2000 (22 года)
|Рост
|194
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мостар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 2000 (22 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Торпедо
|2:0
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Ростов
|2:1
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|19.03.2023
|71' - 90'
|Пари НН
|0:3
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -124'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|11.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|04.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|28.07.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|19.07.2022
|1' -90'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)