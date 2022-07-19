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    Игор Савич - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Игор
    Фамилия Савич
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Родной город Мостар
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 октября 2000 (22 года)
    Рост 194
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Торпедо 2:0 Факел Россия. Премьер-лига, 22 тур
    02.04.2023 Был в запасе Ростов 2:1 Торпедо Россия. Премьер-лига, 21 тур
    19.03.2023 71' - 90' Пари НН 0:3 Торпедо Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
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