Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марин Магдич - статистика

    #70 | Защитник
    Имя Марин
    Фамилия Магдич
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Родной город Осиек
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1999 (24 года)
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 