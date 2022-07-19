Хрвойе Баришич - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Хрвойе
|Фамилия
|Баришич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|193
|Имя
|Хрвойе
|Фамилия
|Баришич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -124'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|18.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|11.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Зриньски (Мостар)
|04.08.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|28.07.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|86'
|19.07.2022
|1' -90'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)