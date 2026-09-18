Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Виктор Зябко - статистика

Окжетпес
6 июня 1997 (29), Кокшетау
#4 | Защитник
185 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
2 : 1
13.09.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Окжетпес
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Окжетпес
1 : 1
02.08.2025
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
0 : 0
25.07.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 1
13.07.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Окжетпес
4 : 2
06.07.2025
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 0
28.06.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Окжетпес
0 : 1
21.06.2025
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Астана
5 : 2
15.06.2025
Окжетпес
17' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
3 : 2
31.05.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
1 : 2
24.05.2025
Окжетпес
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
1 : 3
17.05.2025
Актобе
1' - 75'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Елимай
0 : 2
04.05.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Окжетпес
1 : 1
26.04.2025
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Улытау
0 : 1
19.04.2025
Окжетпес
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Окжетпес
0 : 1
05.04.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
2 : 0
02.03.2025
Окжетпес
1' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+