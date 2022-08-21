Виктор Зябко - статистика
#94 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Зябко
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кокшетау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Зябко
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кокшетау
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:2
|Астана (Астана)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Тараз (Тараз)
|0:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)