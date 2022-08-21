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    Виктор Зябко - статистика

    #94 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия Зябко
    Команда Кызыл-Жар
    Состав Основной
    Родной город Кокшетау
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 Был в запасе Актобе 1:3 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 1' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:2 Астана (Астана)
    09.10.2022 Был в запасе Тараз (Тараз) 0:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    02.10.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Кайрат (Алматы)
    11.09.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
    21.08.2022 Был в запасе Астана (Астана) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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