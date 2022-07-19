Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никола Мандич - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Никола
    Фамилия Мандич
    Команда Зриньски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 марта 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зриньски 4 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 78' -124' Слован (Братислава) 3:1
    (6:5)п    		 Зриньски (Мостар)
    87'
    18.08.2022 72' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Слован (Братислава)
    04.08.2022 87' -90' Зриньски (Мостар) 1:0 Тобол (Костанай)
    90'
    28.07.2022 83' -90' Зриньски (Мостар) 3:2 Тирана (Тирана)
    87'
    19.07.2022 Был в запасе Тирана (Тирана) 0:1 Зриньски (Мостар)
    • Читайте нас: 
    11