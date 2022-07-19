Никола Мандич - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Мандич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Мандич
|Команда
|Зриньски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зриньски
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|78' -124'
|Слован (Братислава)
|3:1
(6:5)п
|Зриньски (Мостар)
|87'
|18.08.2022
|72' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Слован (Братислава)
|04.08.2022
|87' -90'
|Зриньски (Мостар)
|1:0
|Тобол (Костанай)
|90'
|28.07.2022
|83' -90'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|87'
|19.07.2022
|Был в запасе
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)