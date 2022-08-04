Сэм Роско - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Роско
|Команда
|Линфилд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1998 (24 года)
|Рост
|196
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Роско
|Команда
|Линфилд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 июня 1998 (24 года)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линфилд
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|04.08.2022
|1' -90'
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)
|84'