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    Брэндон Байе - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Брэндон
    Фамилия Байе
    Команда Эйпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 декабря 2000 (22 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 17' Эйпен 2:2 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    17'
    18.02.2023 1' - 60' Антверпен 2:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 11' - 90' Эйпен 2:1 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйпен 5 1 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -17' Эйпен (Эйпен) 2:2 Серкль Брюгге (Брюгге)
    17'
    18.02.2023 1' -60' Антверпен (Антверпен) 2:0 Эйпен (Эйпен)
    10.02.2023 11' -90' Эйпен (Эйпен) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    90'
    04.02.2023 1' -46' Эйпен (Эйпен) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    27.01.2023 1' -54' Стандард (Льеж) 3:1 Эйпен (Эйпен)
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