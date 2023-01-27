Брэндон Байе - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Байе
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Брэндон
|Фамилия
|Байе
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 17'
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|17'
|18.02.2023
|1' - 60'
|Антверпен
|2:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|11' - 90'
|Эйпен
|2:1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|5
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -17'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17'
|18.02.2023
|1' -60'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|10.02.2023
|11' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|90'
|04.02.2023
|1' -46'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.01.2023
|1' -54'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)