Флориан Диц - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Диц
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1998 (24 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Диц
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1998 (24 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|80' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|21.10.2022
|67' -90'
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|16.10.2022
|89' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|09.10.2022
|60' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|61' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|18.09.2022
|74' -90'
|Бохум (Бохум)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|11.09.2022
|1' -46'
|Кельн (Кельн)
|0:1
|Унион (Берлин)
|28.08.2022
|1' -46'
|Кельн (Кельн)
|0:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|21.08.2022
|56' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|58'
|13.08.2022
|1' -73'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|40'
|07.08.2022
|1' -86'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)