|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Славия (Прага)
|25.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|19.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|1:0
|Богемианс 1905 (Прага)
|12.02.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.02.2023
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)
|28.01.2023
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|05.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|3:2
|Зброевка (Брно)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|15.10.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|01.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Сигма (Оломоуц)
|11.09.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|03.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|30.08.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|27.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:1
|Виктория (Пльзень)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Спарта (Прага)