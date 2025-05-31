Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юсуф Карагез - статистика

Завершил карьеру
5 октября 1999 (26), Хатай
#99 | Вратарь
195 см
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
1' - 87'
Турция. Суперлига, 37 тур
Коньяспор
1 : 2
25.05.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Аланьяспор
1 : 1
18.05.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
1 : 1
03.05.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 33 тур
Трабзонспор
4 : 3
27.04.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
21.04.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
0 : 1
06.04.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
2 : 1
28.03.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 1
15.03.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
1 : 2
09.03.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
3 : 1
02.03.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
3 : 2
23.02.2025
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
1 : 0
16.02.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
0 : 2
09.02.2025
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
0 : 1
02.02.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Аланьяспор
5 : 4
25.01.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Эюпспор
3 : 0
19.01.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.01.2025
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Бешикташ
1 : 1
21.12.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
3 : 0
14.12.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
08.12.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Аланьяспор
2 : 1
30.11.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
1 : 1
24.11.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Бодрум
0 : 0
03.11.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
20.10.2024
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Галатасарай
1 : 0
06.10.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
18.08.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.08.2024
Эюпспор
Был в запасе
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+