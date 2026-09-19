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Лига 1 2025/2026
Команды
Ренн
Антони Руо
Статистика
€ 12 млн
Антони Руо - статистика
Ренн
29 мая 2001 (25)
#24 | Защитник
186 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
4 : 0
19.09.2026
Ренн
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Штурм
0 : 0
16.09.2026
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1 : 0
11.09.2026
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 2
06.09.2026
Ренн
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Суперкубок Германии 2024
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Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
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Ренн
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Штурм
0 : 0
16.09.2026
Ренн
1' - 90'
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