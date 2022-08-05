|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|81' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|72' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)