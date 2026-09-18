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Дания. Суперлига
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Люнгбю
Sanders Ngabo
Статистика
Sanders Ngabo - статистика
Люнгбю
#22 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 4
18.09.2026
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Виборг
0 : 2
04.09.2026
Люнгбю
Был в запасе
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэкен
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
74' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Хэкен
2 : 1
31.07.2025
Андерлехт
83' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Андерлехт
1 : 0
24.07.2025
Хэкен
72' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Хэкен
2 : 2
17.07.2025
Спартак Тр
1' - 63'
32'
Лига Европы, 1 раунд
Спартак Тр
0 : 1
10.07.2025
Хэкен
1' - 46'
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