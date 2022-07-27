Эрик Отиено - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Отиено
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Найроби
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Отиено
|Команда
|АИК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Найроби
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|46' -90'
|АИК (Стокгольм)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|11.08.2022
|1' -90'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
(2:3)п
|АИК (Стокгольм)
|73'
|04.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|33'
|27.07.2022
|1' -122'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|41'