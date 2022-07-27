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    Эрик Отиено - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Отиено
    Команда АИК
    Состав Основной
    Родной город Найроби
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АИК 4 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 46' -90' АИК (Стокгольм) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    11.08.2022 1' -90' Шкендия (Тетово) 1:2
    (2:3)п    		 АИК (Стокгольм)
    73'
    04.08.2022 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:1 Шкендия (Тетово)
    33'
    27.07.2022 1' -122' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    41'
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