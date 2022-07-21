Гиорги Иваниадзе - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Иваниадзе
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Иваниадзе
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 января 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|64' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|81'
|04.08.2022
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|60' -90'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|62'
|21.07.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)