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    Гиорги Иваниадзе - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Гиорги
    Фамилия Иваниадзе
    Команда Кызыл-Жар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 января 2000 (23 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 64' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:0 АПОЭЛ (Никосия)
    81'
    04.08.2022 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 1:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    28.07.2022 60' -90' Осиек (Осиек) 0:2 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    62'
    21.07.2022 Был в запасе Кызыл-Жар (Петропавловск) 1:2 Осиек (Осиек)
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