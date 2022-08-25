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    Жоэль Бопесу - статистика

    #7 | Защитник
    Имя Жоэль
    Фамилия Бопесу
    Команда Жальгирис
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жальгирис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -124' Жальгирис (Вильнюс) 3:3 Лудогорец (Разград)
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