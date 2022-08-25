Жоэль Бопесу - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Бопесу
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Жоэль
|Фамилия
|Бопесу
|Команда
|Жальгирис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жальгирис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -124'
|Жальгирис (Вильнюс)
|3:3
|Лудогорец (Разград)