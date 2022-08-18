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    Денис Колингер - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Денис
    Фамилия Колингер
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1994 (29 лет)
    Рост 199
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 0:0 Лацио (Рим)
    16.02.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    03.11.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Балкани (Сува Река)
    27.10.2022 1' -46' Сивасспор (Сивас) 3:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15'
    13.10.2022 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:0 Славия (Прага)
    06.10.2022 1' -90' Славия (Прага) 0:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15.09.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 0:1 Сивасспор (Сивас)
    08.09.2022 Был в запасе Балкани (Сува Река) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    25.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Марибор (Марибор)
    18.08.2022 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    11.08.2022 Был в запасе ЧФР Клуж (Бухарест) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    04.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    27.07.2022 1' -81' Интер (Эскальдес) 1:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    61'
    21.07.2022 1' -77' ЧФР Клуж (Бухарест) 3:0 Интер (Эскальдес)
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