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Румыния. Лига I
Команды
Корвинул Хунедоара
Эммануэль Йебоа
Статистика
€ 400 тыс
Эммануэль Йебоа - статистика
Корвинул Хунедоара
25 февраля 2003 (23)
#99 | Нападающий
Гана
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Оцелул
2 : 3
21.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 90'
62'
49'
Румыния. Лига I, 9 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 1
13.09.2026
Университатя
1' - 90'
Румыния. Лига I, 8 тур
Петролул
2 : 0
06.09.2026
Корвинул Хунедоара
1' - 69'
29'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
8
0
0
2
0
Брондбю
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
1 : 2
30.03.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Вайле
0 : 3
01.12.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
2 : 0
24.11.2024
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 1
08.11.2024
Сендерийск
46' - 90'
67'
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
3 : 3
03.11.2024
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
2 : 0
27.10.2024
Люнгбю
67' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
69' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
1 : 2
29.09.2024
Копенгаген
1' - 73'
60'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
77' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
46' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
82' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
0 : 1
11.08.2024
Орхус
83' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
0 : 2
04.08.2024
Брондбю
77' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
2 : 1
29.07.2024
Вайле
74' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
3 : 2
21.07.2024
Брондбю
84' - 90'
90, 90'
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