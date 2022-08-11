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    Эммануэль Йебоа - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Эммануэль
    Фамилия Йебоа
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 84' - 90' ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 82' Лацио 1:0 ЧФР Клуж Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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