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    Лоик Лапуссен - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Лоик
    Фамилия Лапуссен
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 87' Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 64' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    22'
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    24'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 26 2 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -87' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 64' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    22'
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    24'
    05.02.2023 74' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 65' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    08.01.2023 62' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    13.11.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    06.11.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    41'
    30.10.2022 1' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    22.10.2022 25' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    80'
    19.10.2022 74' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    09.10.2022 1' -67' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 69' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.09.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    11.09.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    74'
    04.09.2022 64' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.08.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    59'
    06.08.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    88'
    29.07.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
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