Ифаньи Мэттью - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ифаньи
|Фамилия
|Мэттью
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1997 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 850
тыс
|Имя
|Ифаньи
|Фамилия
|Мэттью
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|46' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|04.08.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|28.07.2022
|1' -81'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:2
|СИК (Сейняйоки)
|23'
|21.07.2022
|1' -90'
|СИК (Сейняйоки)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)