Матей Труса - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Труса
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Михаловце
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Труса
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Михаловце
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|90' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|02.08.2022
|75' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|26.07.2022
|77' -90'
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|20.07.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)