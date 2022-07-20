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    Матей Труса - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Матей
    Фамилия Труса
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Михаловце
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 2000 (22 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 90' -90' Виктория (Пльзень) 2:1 Шериф (Тирасполь)
    02.08.2022 75' -90' Шериф (Тирасполь) 1:2 Виктория (Пльзень)
    26.07.2022 77' -90' Виктория (Пльзень) 5:0 ХИК (Хельсинки)
    20.07.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:2 Виктория (Пльзень)
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