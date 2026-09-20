Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал
Альваро Каррерас
Статистика
€ 50 млн
Альваро Каррерас - статистика
Реал
23 марта 2003 (23), Ферроль
#18 | Защитник
186 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
17'
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
87' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Клубный чемпионат мира 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Суперкубок Испании 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Португалия. Кубок лиги 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал
4 : 1
12.09.2026
Райо Вальекано
1' - 90'
17'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Реал
4 : 0
30.08.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 46'
10'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
22.08.2026
Реал
1' - 64'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
4
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
Видео
Карседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+