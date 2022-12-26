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    Коннор Тэйлор - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Коннор
    Фамилия Тэйлор
    Команда Сток Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Сток
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 октября 2001 (21 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Сандерленд 1:5 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 76' - 90' Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 Был в запасе Сток Сити 0:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 Был в запасе Суонси 1:3 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 Был в запасе Блэкпул 1:0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 10 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:5 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.02.2023 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    21.02.2023 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    18.02.2023 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    21.01.2023 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 4:0 Рединг (Рединг)
    14.01.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.01.2023 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    30.12.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бернли (Бернли)
    26.12.2022 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.12.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.11.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.11.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.10.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.10.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Уотфорд (Уотфорд)
    17.09.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    86'
    13.09.2022 71' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.09.2022 73' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    31.08.2022 1' -68' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Суонси (Суонси)
    59'
    27.08.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    45'
    17.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.08.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    06.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.07.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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