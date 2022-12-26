Коннор Тэйлор - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сток
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 2001 (21 год)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Тэйлор
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Сток
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 октября 2001 (21 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|76' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Суонси
|1:3
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Блэкпул
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.02.2023
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.09.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|86'
|13.09.2022
|71' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.09.2022
|73' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.08.2022
|1' -68'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|59'
|27.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|45'
|17.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.08.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|06.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)