Льюис Фьорини - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Фьорини
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Льюис
|Фамилия
|Фьорини
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -46'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|7'
|16.08.2022
|1' -64'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|06.08.2022
|1' -70'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|1' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Рединг (Рединг)