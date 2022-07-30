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    Льюис Фьорини - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Льюис
    Фамилия Фьорини
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 мая 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 46' Блэкпул 1:0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    7'
    Статистика по турнирам
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