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    Лайам Робертс - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Лайам
    Фамилия Робертс
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Родной город Уолсолл
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 195
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Мидлсбро 5:0 Рединг Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич 2:0 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Мидлсбро 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Кардифф 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 5:0 Рединг (Рединг)
    25.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    18.02.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    15.02.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    11.02.2023 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    04.02.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Блэкпул (Блэкпул)
    28.01.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    22.01.2023 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    14.01.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    02.01.2023 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.12.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    26.12.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 4:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    17.12.2022 Был в запасе Бернли (Бернли) 3:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    10.12.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Лутон Таун (Лутон)
    12.11.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.11.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 0:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.11.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    01.11.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.10.2022 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.10.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    19.10.2022 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:4 Мидлсбро (Миддлсбро)
    15.10.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
    08.10.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.10.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    01.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.09.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    13.09.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:3 Кардифф (Кардифф)
    05.09.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    30.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    27.08.2022 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:1 Суонси (Суонси)
    84'
    20.08.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.08.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    14.08.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    06.08.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.07.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
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