Лайам Робертс - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уолсолл
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Робертс
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уолсолл
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро
|5:0
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кардифф
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|5:0
|Рединг (Рединг)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|15.02.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|02.01.2023
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|4:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|10.12.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:4
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|13.09.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:3
|Кардифф (Кардифф)
|05.09.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|30.08.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|27.08.2022
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Суонси (Суонси)
|84'
|20.08.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)