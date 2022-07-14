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    Пол Хитли - статистика

    #171 | Нападающий
    Имя Пол
    Фамилия Хитли
    Команда Крузейдерс
    Состав Основной
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 1987 (35 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крузейдерс 3 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Крузейдерс (Белфаст) 1:1 Базель (Базель)
    90'
    21.07.2022 1' -90' Базель (Базель) 2:0 Крузейдерс (Белфаст)
    22'
    14.07.2022 1' -90' Крузейдерс (Белфаст) 3:1 Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
    33'
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