Пол Хитли - статистика
#171 | Нападающий
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Хитли
|Команда
|Крузейдерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Хитли
|Команда
|Крузейдерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крузейдерс
|3
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|90'
|21.07.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)
|22'
|14.07.2022
|1' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|3:1
|Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
|33'