Айдин Нукич - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Нукич
|Команда
|Тузла Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1997 (25 лет)
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Нукич
|Команда
|Тузла Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тузла
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 ноября 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тузла Сити
|3
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Тузла Сити (Тузла)
|0:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|9'
|21.07.2022
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Тузла Сити (Тузла)
|14.07.2022
|1' -90'
|Тузла Сити (Тузла)
|6:0
|Тре Пенне (Сан-Марино)
|50'