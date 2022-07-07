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    Миомир Джуричкович - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Миомир
    Фамилия Джуричкович
    Команда Будучность
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 1997 (25 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Будучность 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Будучность (Подгорице) 2:1 Брейдаблик (Коупавогюр)
    90'
    21.07.2022 1' -90' Брейдаблик (Коупавогюр) 2:0 Будучность (Подгорице)
    14'
    14.07.2022 1' -90' Лапи (Подуево) 2:2 Будучность (Подгорице)
    07.07.2022 Был в запасе Будучность (Подгорице) 2:0 Лапи (Подуево)
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