Миомир Джуричкович - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Миомир
|Фамилия
|Джуричкович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Миомир
|Фамилия
|Джуричкович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|90'
|21.07.2022
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|14'
|14.07.2022
|1' -90'
|Лапи (Подуево)
|2:2
|Будучность (Подгорице)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Будучность (Подгорице)
|2:0
|Лапи (Подуево)