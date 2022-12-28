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    Лоан Дусе - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Лоан
    Фамилия Дусе
    Команда Нант
    Состав Основной
    Родной город Нант
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 Был в запасе Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 78' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 Был в запасе Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:2 Нант (Нант)
    26.02.2023 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Ренн (Ренн)
    19.02.2023 78' -90' Ланс (Ланс) 3:1 Нант (Нант)
    29.01.2023 Был в запасе Клермон (Клермон-Ферранд) 0:0 Нант (Нант)
    15.01.2023 85' -90' Монпелье (Монпелье) 0:3 Нант (Нант)
    11.01.2023 83' -90' Нант (Нант) 0:0 Лион (Лион)
    01.01.2023 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    28.12.2022 Был в запасе Труа (Труа) 0:0 Нант (Нант)
    13.11.2022 Был в запасе Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    30.10.2022 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    09.10.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:0 Нант (Нант)
    02.10.2022 66' -90' Монако (Монако) 4:1 Нант (Нант)
    11.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    03.09.2022 Был в запасе Нант (Нант) 0:3 ПСЖ (Париж)
    31.08.2022 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Нант (Нант)
    28.08.2022 Был в запасе Нант (Нант) 3:1 Тулуза (Тулуза)
    20.08.2022 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Нант (Нант)
    12.08.2022 Был в запасе Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
    07.08.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:0 Нант (Нант)
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