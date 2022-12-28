Лоан Дусе - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Лоан
|Фамилия
|Дусе
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Лоан
|Фамилия
|Дусе
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|78' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:2
|Нант (Нант)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|19.02.2023
|78' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:1
|Нант (Нант)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:0
|Нант (Нант)
|15.01.2023
|85' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:3
|Нант (Нант)
|11.01.2023
|83' -90'
|Нант (Нант)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|0:0
|Нант (Нант)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Нант (Нант)
|02.10.2022
|66' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Нант (Нант)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Нант (Нант)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|3:1
|Тулуза (Тулуза)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Нант (Нант)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Нант (Нант)