Витиньо - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1999 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|79' - 90'
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 87'
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|61' - 90'
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|07.02.2023
|1' - 70'
|Бернли
|2:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|86' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:1
|Кроули Таун (Кроули)
|90'
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)