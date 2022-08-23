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    Витиньо - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Виктор
    Фамилия да Силва
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 1999 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Блэкпул 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 79' - 90' Бернли 4:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 1' - 87' Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 61' - 90' Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    07.02.2023 1' - 70' Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    38'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 86' -90' Бернли (Бернли) 3:1 Кроули Таун (Кроули)
    90'
    23.08.2022 1' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
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