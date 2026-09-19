Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Витиньо - статистика

Ботафого
23 июля 1999 (27), Белу-Оризонти
#2 | Защитник
175 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
1' - 90'
52'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
1' - 81'
56'
81'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 68'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
26
1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
1' - 90'
52'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
1' - 81'
56'
81'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
1' - 90'
37'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 33'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
1' - 90'
20'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
1' - 76'
55'
71'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
1' - 90'
48'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
1' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
2
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
3
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
4
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+