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    Иван Антипов - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Антипов
    Команда Пересвет
    Состав Основной
    Родной город Уральск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 января 1996 (27 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акжайык 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2022 57' -90' Акжайык (Уральск) 0:0 Мактаарал (Атакент)
    06.03.2022 83' -90' Тобол (Костанай) 1:0 Акжайык (Уральск)
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