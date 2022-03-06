Иван Антипов - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Антипов
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уральск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Антипов
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уральск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 января 1996 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акжайык
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2022
|57' -90'
|Акжайык (Уральск)
|0:0
|Мактаарал (Атакент)
|06.03.2022
|83' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Акжайык (Уральск)