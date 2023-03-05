Ардак Саулет - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Ардак
|Фамилия
|Саулет
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кызылорда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Ардак
|Фамилия
|Саулет
|Команда
|Акжайык
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кызылорда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1997 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|90' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)