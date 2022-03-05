Улар Жаксыбаев - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Улар
|Фамилия
|Жаксыбаев
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шымкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Улар
|Фамилия
|Жаксыбаев
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шымкент
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аксу
|2
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2022
|88' -90'
|Акжайык (Уральск)
|0:1
|Аксу (Аксу)
|05.03.2022
|1' -90'
|Атырау (Атырау)
|0:0
|Аксу (Аксу)