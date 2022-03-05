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    Улар Жаксыбаев - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Улар
    Фамилия Жаксыбаев
    Команда Аксу
    Состав Основной
    Родной город Шымкент
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 1994 (28 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аксу 2 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2022 88' -90' Акжайык (Уральск) 0:1 Аксу (Аксу)
    05.03.2022 1' -90' Атырау (Атырау) 0:0 Аксу (Аксу)
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