Аслан Адиль - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Аслан
|Фамилия
|Адиль
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Талдыкорган
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1998 (25 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Аслан
|Фамилия
|Адиль
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Родной город
|Талдыкорган
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 1998 (25 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)
|45'