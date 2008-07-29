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    Виктор Чакрыгин - статистика

    Имя Виктор
    Отчество Николаевич
    Фамилия Чакрыгин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 января 1984 (39 лет)
    Рост 190
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2008 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
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