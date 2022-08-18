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    Джейми Малгрю - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Джейми
    Фамилия Малгрю
    Команда Линфилд
    Состав Основной
    Родной город Белфаст
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июня 1986 (36 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линфилд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 79' -90' РФШ (Рига) 2:2 Линфилд (Белфаст)
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