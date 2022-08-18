Джейми Малгрю - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Малгрю
|Команда
|Линфилд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Малгрю
|Команда
|Линфилд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белфаст
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линфилд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|79' -90'
|РФШ (Рига)
|2:2
|Линфилд (Белфаст)