Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Кай Теян - статистика

Телстар
3 февраля 1997 (29), Амстердам
#30 | Нападающий
180 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Телстар
28
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
1' - 67'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
66' - 90'
82'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
НЕК
1 : 1
02.05.2026
Телстар
74' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Телстар
4 : 1
22.04.2026
Спарта
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Утрехт
4 : 1
11.04.2026
Телстар
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Телстар
0 : 2
04.04.2026
Гронинген
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Телстар
3 : 1
22.03.2026
ПСВ
73' - 90'
74'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
3 : 0
14.03.2026
Телстар
23' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 4
08.03.2026
Телстар
69' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Телстар
1 : 1
15.02.2026
Твенте
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
08.02.2026
Телстар
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Зволле
4 : 1
31.01.2026
Телстар
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Телстар
0 : 1
25.01.2026
АЗ Алкмаар
76' - 90'
80'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Телстар
2 : 3
11.01.2026
Аякс
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
0 : 1
20.12.2025
Телстар
78' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Телстар
2 : 2
13.12.2025
НЕК
78' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Телстар
1 : 2
30.11.2025
Фейеноорд
71' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 1
23.11.2025
Утрехт
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
0 : 0
07.11.2025
Телстар
69' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
64' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Телстар
2 : 3
19.10.2025
Херенвен
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
05.10.2025
Телстар
1' - 90'
61'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Телстар
4 : 2
28.09.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 63'
7'
45'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Гронинген
2 : 0
20.09.2025
Телстар
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Телстар
1 : 3
14.09.2025
Фортуна
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
0 : 2
30.08.2025
Телстар
60' - 90'
Главные новости
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
2
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+