Кай Теян - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Теян
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Кай
|Фамилия
|Теян
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|72' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)