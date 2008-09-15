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    Артем Мадилов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Мадилов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2008 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Носта (Новотроицк)
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