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    Резо Джикия - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Резо
    Отчество Котеевич
    Фамилия Джикия
    Команда Дила
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 81
    Статистика по турнирам
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