Резо Джикия - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Резо
|Отчество
|Котеевич
|Фамилия
|Джикия
|Команда
|Дила
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|81
|Имя
|Резо
|Отчество
|Котеевич
|Фамилия
|Джикия
|Команда
|Дила
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи
|7
|5
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Носта (Новотроицк)
|08.09.2008
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|26.08.2008
|1' -90'
|Спортакадемклуб (Москва)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|29.07.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|24.06.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|07.06.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|09.04.2008
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Анжи (Махачкала)