Морато - статистика
#53 | Нападающий
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Фейтоса
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Фейтоса
|Команда
|Аваи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|14
|2
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.07.2022
|1' -46'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Куяба (Куяба)
|26.06.2022
|69' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:2
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|20.06.2022
|80' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.06.2022
|76' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Форталеза (Форталеза)
|14.06.2022
|77' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|09.06.2022
|61' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|1' -56'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|41'
|23.05.2022
|1' -65'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|16.05.2022
|1' -66'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|27'
|10.05.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|26.04.2022
|1' -26'
|Аваи (Флорианополис)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|4' 26'
|17.04.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|11.04.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)