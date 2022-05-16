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    Морато - статистика

    #53 | Нападающий
    Имя Эндрю
    Фамилия Фейтоса
    Команда Аваи
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 14 2 1 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.07.2022 1' -46' Аваи (Флорианополис) 1:2 Куяба (Куяба)
    26.06.2022 69' -90' Аваи (Флорианополис) 2:2 Палмейрас (Сан-Паулу)
    20.06.2022 80' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    17.06.2022 76' -90' Аваи (Флорианополис) 3:2 Форталеза (Форталеза)
    14.06.2022 77' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    09.06.2022 61' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 1' -56' Аваи (Флорианополис) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    30.05.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    41'
    23.05.2022 1' -65' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    16.05.2022 1' -66' Аваи (Флорианополис) 1:2 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    27'
    10.05.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    26.04.2022 1' -26' Аваи (Флорианополис) 3:2 Гойас (Гояния)
    4' 26'
    17.04.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    11.04.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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