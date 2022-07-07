Себастьян Спахиу - статистика
#49 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Спахиу
|Команда
|Лачи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мускрон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Спахиу
|Команда
|Лачи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мускрон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лачи
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -28'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|17' 28'
|14.07.2022
|1' -65'
|Искра (Даниловград)
|0:1
|Лачи (Лач)
|07.07.2022
|1' -76'
|Лачи (Лач)
|0:0
|Искра (Даниловград)