Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Себастьян Спахиу - статистика

    #49 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Спахиу
    Команда Лачи
    Состав Основной
    Родной город Мускрон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лачи 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2022 1' -28' Петрокуб (Хынчешты) 0:0 Лачи (Лач)
    17' 28'
    14.07.2022 1' -65' Искра (Даниловград) 0:1 Лачи (Лач)
    07.07.2022 1' -76' Лачи (Лач) 0:0 Искра (Даниловград)
    • Читайте нас: 
    11