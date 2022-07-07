Андрийя Ражнатович - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Андрийя
|Фамилия
|Ражнатович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Андрийя
|Фамилия
|Ражнатович
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|1' -55'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|55'
|14.07.2022
|1' -90'
|Лапи (Подуево)
|2:2
|Будучность (Подгорице)
|51'
|07.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:0
|Лапи (Подуево)