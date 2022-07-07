Доминик Кружляк - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Кружляк
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Кружляк
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДАК 1904
|5
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2022
|1' -68'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|56' 68'
|28.07.2022
|1' -41'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:0
|Викингур (Гота)
|20.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Гота)
|0:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|16'
|14.07.2022
|1' -90'
|Клифтонвилл (Белфаст)
|0:3
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|07.07.2022
|1' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:1
|Клифтонвилл (Белфаст)
|82'