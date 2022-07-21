Жером Симон - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Жером
|Фамилия
|Симон
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Безансон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Жером
|Фамилия
|Симон
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Безансон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|4:0
|Расинг (Люксембург)
|21.07.2022
|1' -78'
|Расинг (Люксембург)
|1:4
|Чукарички (Чукарички)
|20'