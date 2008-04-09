Валерий Абрамидзе - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Бурдуевич
|Фамилия
|Абрамидзе
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1980 (43 года)
|Рост
|185
|Вес
|85
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Бурдуевич
|Фамилия
|Абрамидзе
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 января 1980 (43 года)
|Рост
|185
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи
|11
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Носта (Новотроицк)
|08.09.2008
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|26.08.2008
|1' -90'
|Спортакадемклуб (Москва)
|1:2
|Анжи (Махачкала)
|29.07.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|24.06.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|07.06.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|04.06.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|29.04.2008
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Анжи (Махачкала)
|19.04.2008
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.04.2008
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Анжи (Махачкала)