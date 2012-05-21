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Виталий Чочиев
Статистика
Виталий Чочиев - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1979 (46)
#32 | Полузащитник
179 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь-Газпром
19
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 48 тур
Луч
0 : 0
21.05.2012
Волгарь
87' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Волгарь
1 : 1
15.05.2012
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 46 тур
Оренбург
1 : 0
08.05.2012
Волгарь
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Волгарь
3 : 1
02.05.2012
Торпедо Вл
75' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 44 тур
Черноморец
0 : 0
26.04.2012
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 43 тур
Волгарь
0 : 1
20.04.2012
Балтика
67' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
2 : 1
07.04.2012
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Енисей
2 : 1
26.03.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Волгарь
2 : 2
28.09.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Урал
0 : 0
15.09.2011
Волгарь
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1 : 3
12.09.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
1 : 1
01.09.2011
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
5 : 1
19.08.2011
Волгарь
30' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волгарь
3 : 1
12.08.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
27.05.2011
Химки
1' - 78'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 3
04.05.2011
Оренбург
53' - 90'
61'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
3 : 0
28.04.2011
Волгарь
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
25.04.2011
Волгарь
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Волгарь
1 : 0
18.04.2011
Енисей
69' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
15.04.2011
Cибирь
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.04.2011
Волгарь
59' - 90'
79'
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