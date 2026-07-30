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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
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Вележ
Adin Bajrić
Статистика
Adin Bajrić - статистика
Вележ
#55 | Защитник
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Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Вележ
0 : 3
30.07.2026
ДАК 1904
46' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ДАК 1904
1 : 0
23.07.2026
Вележ
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Милсами
0 : 1
16.07.2026
Вележ
Был в запасе
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Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
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Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
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Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
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Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
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Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
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